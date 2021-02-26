Копенгаген, , 14:30 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, кооперативная экшен-игра Deep Rock Galactic празднует трёхлетие со дня своего релиза. В честь этого события разработчики проекта решили провести очередную акцию «бесплатные выходные».

Поиграть в Deep Rock Galactic в Steam можно будет бесплатно до 1 марта 2021 года. В честь дня рождения игры геймеры также получат доступ к новым заданиям и уникальному праздничному снаряжению.

Напомним, Deep Rock Galactic — это игра о команде гномов-рудокопов, которые исследуют недра опасной планеты в далёком фантастическом будущем. Проект получил множество положительных отзывов в Steam и был высоко оценён критиками.

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