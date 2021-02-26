Саранск, , 14:30 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1932 года рождения поступил в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе атеросклероз аорты.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 159 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 февраля в регионе выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных с октября. Накануне было выявлено 55 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 737 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1833 человека.

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