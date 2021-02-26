Минск, , 14:30 — REGNUM «Сейчас очень непростой период. Об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег», — заявил 26 февраля Александр Лукашенко, проводя Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Бессменно правящий с 1994 года руководитель постсоветской республики обвинил спортсменов, выступивших против фальсификации президентских выборов 2020 года и жестокое подавление массовых ненасильственных протестов, в «предательстве Родины» и антигосударственной деятельности за западные «сребреники». Он назвал их неблагодарными за всё, что было сделано для их успешной карьеры.

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«А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что именно с их подачи официальный Минск утратил право проведения чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью, отметив: «Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы».

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