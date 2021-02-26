Вашингтон, , 14:30 — REGNUM В результате падения акций компании Tesla, состояние ее главы — американского предпринимателя и инженера Илона Маска, также возглавляющего компанию SpaceX, уменьшилось почти на $14 млрд за сутки. Об этом 26 февраля сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов агентства, из-за этого состояние Маска стало оцениваться в $176 млрд, и он опустился на вторую строчку в рейтинге наиболее богатых в мире людей.

Также уточняется, что в результате снижения стоимости акций Tesla состояние Маска уменьшилось на $13,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что состояние американского предпринимателя Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд.