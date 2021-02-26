Москва, , 14:27 — REGNUM Современные социальные сети давно стали мощнейшим оружием, с помощью которого свергают правительства и устраиваются «цветные революции». Сейчас их используют в качестве цифровых атомных бомб, детонатор от которых держат частные руки. Также как для оружия массового поражения на межгосударственном уровне необходимо разработать новые международные договоры, регулирующие деятельность соцсетей.

Именно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём выступлении на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, напомнила депутат Государственной думы России, директор «Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ» Елена Панина.

Глава внешнеполитического ведомства РФ призвал перестать оправдывать поступки социальных сетей «частным бизнесом» и «корпоративными правилами». Он призвал государственные и межгосударственные институты заняться разработкой правил для регулирования соцсетей.

Российский парламентарий напомнила, что нескольких последних месяцев отметились резонансными событиями, которые показали всю глубину произвола владельцы соцсетей. В январе весь мир был удивлён, как действующий президент США Дональд Трамп был безапелляционно лишён собственного аккаунта, через который он общался с избирателями.

Накануне руководству Facebook не понравились разработанные австралийским правительством законы, регулирующие финансовую сторону взаимодействия цифровых платформ и средств массовой информации. После этого все жители континента потеряли возможность публиковать, просматривать и распространять местные и международные новости.

А сейчас сервис микроблогов Twitter забанил более 100 аккаунтов, обвиненных в «подрыве веры в НАТО» и «попытках влиять на Соединенные Штаты». Причём, по утверждению администрация сервиса, делалось это в интересах Российской Федерации. Депутат уверена, что это не просто цензура против России, Twitter прямо сработал на интересы Организации Североатлантического договора, выполняя роль диверсионного подразделения.

Обязательные и жёсткие меры — важнейшая задача для любого современного государства, если оно не хочет быть подмятым цифровыми корпорациями, резюмировала Елена Панина.