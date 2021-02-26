Саранск, , 14:27 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 февраля выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных с октября. Накануне было выявлено 55 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 737 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 69 человек, всего с начала пандемии выздоровели 15 745 жителей Мордовии. 159 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне скончался также один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1833 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 25 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 765 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2178 человек.