Париж, , 14:29 — REGNUM Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил в ходе специальной пресс-конференции, что его слова о возможном введении в столице трехнедельного карантина, позднее раскритикованные в социальных сетях, были не «предложением», а «просто идеей».

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«Это никогда не было предложением… Это просто идея, которую мы можем рассмотреть. Нам еще нужно обсудить все практические детали с исполнительными органами власти», — пояснил заместитель мэра столицы Франции.

Напомним, 25 февраля Грегуар в интервью France Info заявил, что мэрия Парижа во главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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