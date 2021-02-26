Красногорск, , 14:29 — REGNUM В Подмосковье появится новая муниципальная услуга по выдаче разрешений на полеты беспилотников и выполнение других авиационных работ над территорией региона. Об этом 26 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Услугой смогут воспользоваться физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Срок её предоставления составит 11 дней. В первом квартале 2021 года будут выбраны пилотные округа, где такая возможность будет запущена раньше, чем в другим муниципальных образованиях Подмосковья. Со второго квартала планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию.

«Через портал государственных и муниципальных услуг Московской области можно будет подать заявку на разрешение выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязанных аэростатов над территорией муниципалитетов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городских округов области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», — отмечено в сообщении.

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