Судак, Крым, 26 февраля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Резиденты молодёжного форума «Таврида» выступили с необычной акцией, в рамках которой нужно написать портрет ветерана Великой Отечественной войны и подарить ему получившуюся картину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля сообщают в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Пресс-служба «Тавриды» Дарья Богданова с портретом ветерана

Одним из участников проекта стала Дарья Богданова — студентка Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина. При помощи живописи она решила рассказать о жизни ветерана Великой Отечественной войны Николая Тимофеева. Он, ещё будучи 15-летним юношей, занимался расконсервированием авиационных пулеметов, а позже строил оборонительные сооружения в Ростове. В 1943 году, когда Николаю Тимофееву было 17, его призвали в армию, где он стал сапером. Ветеран заслужил множество наград: ему присвоено звание «Почетный ветеран», он награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу в Великой Отечественной войне». Сейчас Николаю Тимофееву 95 лет, и он продолжает помогать пожилым и ветеранам.

Пресс-служба «Тавриды» Дарья Богданова с портретом ветерана

Еще один необычный формат, который реализовали резиденты в рамках акции, — рассказы-воспоминания о войне. Участники проектов арт-кластера «Таврида» пообщались со своими бабушками и дедушками, записали их истории о военном времени, о жизни, которая была после, о судьбах семей. Рассказы будут публиковаться в социальных сетях арт-кластера до 9 мая 2021 года.

Помимо этого, резиденты «Тарвиды» записали ролики с пожилыми людьми для популярной социальной сети TikTok. Вместе они общались, пели песни и танцевали.

Напомним, Арт-кластер «Таврида» — это платформа, объединяющая на одной территории различные образовательные мероприятия для молодёжи. Среди них: форум «Таврида», фестиваль «Таврида — АРТ», арт-парк и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».