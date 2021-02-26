Архангельск, , 14:24 — REGNUM Большинство обращений в архангельский Центр управления регионом связаны с работой коммунальных служб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре ЦУРа.

«Областной центр традиционно является лидером по количеству жалоб и обращений. За минувший день из 83 обращений в сфере ЖКХ 28 было связано с отсутствием холодного водоснабжения. В большей степени проблема актуальная в неблагоустроенном жилфонде. Также среди самых частых вопросов — сбои в графике вывоза мусора», — сообщили в пресс-центре.

В числе обращений, поступивших в ЦУР, — жалобы на работу общественного транспорта и неадекватным поведением водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в ЦУР от жителей Архангельской области поступило более 70 жалоб на завышенные счета за отопление. Среди обратившихся — жители Архангельска, Северодвинска, Коряжмы и Няндомы. Поверка нарушений не выявила.

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