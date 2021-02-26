Москва, , 14:23 — REGNUM Россия подтверждает принципиальную линию на создание условий для национального примирения в Афганистане. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемерное содействие созданию условий для межафганского национального примирения», — заявил Лавров.

«Мы будем продолжать эти усилия и в контактах со сторонами, и в рамках так называемой расширенной тройки — мы имеем в виду Россию, США и Китай с подключением Пакистана. И, конечно же, мы будем готовы в любой момент», — указал он.