Токио, , 14:25 — REGNUM Компания Nissan представила обновленный кроссовер X-Trail для авторынка Австралии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

X-Trail 2021 модельного года получил новый семидюймовый тачскрин в стандартной комплектации. Кроме того, в оснащении новинки входят: Android Auto и Apple CarPlay и цифровое радио.

«Добавление новой технологии и передового оборудования безопасности еще больше улучшает популярный X-Trail и демонстрирует эволюцию автомобиля, который сыграл такую ключевую роль в жизни многих австралийцев», — сообщил управляющий директор компании в Австралии Стивен Лестер.

Обновленный X-Trail представлен в четырех версиях: ST, ST-L, Ti и TS. Стоимость кроссовера составляет от 22 589 долларов до 35 513 долларов в зависимости от агрегатов.

Так, в силовой линейке модели есть 2,0 — или 2,5-литровые бензиновые моторы, а также 2,0-литровый турбодизельный двигатель. При этом мощность двухлитрового агрегата составляет 144 л. с., 2,5-литрового двигателя — 171 л. с., а производительность дизельного мотора равна 177 л. с.

Ранее стало известно, что Nissan оснастит модель GT-R нового поколения (R36) электрической надстройкой в виде стартер-генератора.

Читайте также: Представлены рендеры обновлённого внедорожника Nissan Patrol Nismo