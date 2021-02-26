Саратов, , 15:22 — REGNUM В Саратовской городской думе 26 февраля депутаты обсуждали повышение зарплат муниципальным служащим. Теперь размер оклада и ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы будут соответствовать степени ответственности и объему возложенных полномочий на конкретного сотрудника.

По данной теме выступил замглавы администрации Саратова по экономическим вопросам Алексей Никитин. С его слов, индексация оплаты труда не происходила около 13 лет, муниципальные полномочия за это время значительно расширились. Повышение зарплат чиновников станет одним из инструментов противодействия коррупции, уверен Никитин. Повышение зарплат коснется всех должностей муниципальных служащих, в среднем порядка 1 тыс. человек, пояснил представитель горадминистрации.

В связи с предстоящим повышением оплаты труда, его фонд, по предварительным подсчетам, в 2021 году увеличится на 16,4%. В среднем уровень зарплаты вырастет с 16,7 тыс. рублей до 22 тыс. рублей. Те, кто получал 20−20,5 тыс. рублей. теперь смогут расчитывать на сумму около 28 тыс. рублей.

Депутаты поддержали давно назревшее повышение. Затем собравшиеся одобрили увеличение зарплат лицам, замещающим муниципальные должности, в том числе замглавы города и председателю гордумы.

ИА REGNUM ранее сообщало, заявление депутата Саратовской областной Думы Станислава Денисенко (ЛДПР) о необходимости ввести смертную казнь и конфискацию имущества по отношению к коррупционерам вызвало реакцию в сети.

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