Кемерово, , 14:21 — REGNUM Начальник управления МВД России по городу Кемерово Владимир Шкурко прокомментировал ситуацию вокруг убийства 23-летней девушки. Он подчеркнул, что правоохранители не снимают с себя вины за то, что произошло.

Напомним, что ранее в кемеровском региональном управлении МВД РФ прокомментировали жестокое убийство 23-летней девушки, которое было совершено год назад, но стало резонансным и в настоящее время набирает огласку.

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«Мы не снимаем с себя вины за то, что произошло. Но нужно понимать, что окончательную точку поставит суд, — цитирует сайт A42.ru. — В феврале прошлого года, до ограничительных мер, были собраны все дежурные, до которых ещё раз был доведён алгоритм действия при поступлении сигнала. Но справочно могу сказать, что начальник отдела полиции «Ленинский» уже не работает в этом отделе, один из заместителей уволен ‑ и это только то, что не коснулось уголовного преследования. Мы сделали соответствующие выводы».