Москва, , 14:20 — REGNUM Российский предприниматель может обойтись без бухгалтера или штата бухгалтеров при ведении бизнеса, только если применяются специальные режимы налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти каждый второй бизнесмен ведет бухгалтерию сам.

«Здесь нужно сделать небольшую поправку. Предприниматель может обойтись без бухгалтера или штата бухгалтеров при ведении бизнеса, если применяются специальные режимы налогообложения, — сказал Ахмадеев. — В этой ситуации можно привести пример. Если в конкретной организации в качестве начальника отдела работает непрофессионал, то в конечном итоге или его поменяют на более компетентного или выберут программный продукт для автоматического ведения учета. Но! Остаются вопросы по налоговому и финансовому планированию организации, взаимодействию с крупными компаниями, постоянному мониторингу со стороны контролирующих органов и обязанностью в положенные сроки отвечать на запросы налоговой и т. д. Сможет ли самостоятельно предприниматель в одиночку все это осуществлять в виде повседневной рутиной работы, помимо осуществления своих управленческих функций? Скорее всего, нет».

Кроме того, как подчеркнул Ахмадеев, опыт привлечения аудиторских и иных консалтинговых компаний тоже не всегда устроит предпринимателя, поскольку отвечать за порядок ведения своего бизнеса перед законом только ему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, почему все больше российских бизнесменов предпочитают вести бухгалтерию самостоятельно, заключается в том, что власти упростили налоговое законодательство.

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