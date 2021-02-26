Москва, , 14:19 — REGNUM Россия и Афганистан продолжат сотрудничество по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Внимание уделили продолжению проектов, которые реализуются с участием России по подготовке афганских национальных кадров: по гражданским, военным, полицейским, дипломатическим специальностям, а также по вопросам, которые связаны с гуманитарным содействием, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса», — заявил Лавров.