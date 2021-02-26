Москва, , 14:17 — REGNUM О «Северном потоке — 2» в ведущих российских и мировых СМИ написано очень много. Причем практически не встречается оспаривание его экономической эффективности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня этот энергетический проект стал ключевым из крупнейших энергетических проектов, реализуемых в ЕС. Борьба за европейский рынок энергоресурсов будет постоянно продолжаться, но побеждать будут сильнейшие участники рынка с наиболее привлекательными предложениями.

Российский газ как минимум на 15%-20% дешевле, чем у всех других поставщиков, включая формат СПГ. Для выхода из рецессии Европе нужно дешевое сырье и его надёжный поставщик. Поэтому никаких других вариантов ни сегодня, ни завтра уже не будет.

Конечно, диверсификацию поставок энергоресурсов никто не отменял. Если западные партнеры инвестируют в газотранспортную инфраструктуру Украины, то транзит через нее может продолжаться еще несколько десятилетий.

Пока же контракт на транзит российского газа через Украину действует до 2025 года. После запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» на юг Европы России этот транзит может и не понадобится. По сути, у Украины как транзитной страны для российского газа уже не будет будущего.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий политолог Александр Рар назвал ошибку Украины из-за российского газопровода «Северный поток — 2». «Такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно», — сказал он.

Читайте также: Германия не откажется от «Северного потока — 2» — Foreign Policy