Воронеж, , 14:17 — REGNUM Официальный статус академии «Факела» имени В. Г. Проскурина присвоен решением Российского футбольного союза, об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе правительства Воронежской области. Таким образом, в Воронеже появилась первая аккредитованная профессиональная футбольная академия для детей.

«Поздравляю «Факел» с этим достижением. Академия открылась летом прошлого года, там занимаются около 150 юных спортсменов, с которыми работают 14 тренеров. Мы видим правильное движение вперед, когда фундамент профессионального клуба закладывается в том числе и через создание детской команды», — прокомментировал решение РФС губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Официальный статус академии «Факела» позволит её воспитанникам принимать участие в соревнованиях юношеской футбольной лиги.