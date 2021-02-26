Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM Эксперты для оценки состояния здания после взрыва в Нижнем Новгороде будут привлечены к работе уже сегодня Об этом заявил замглавы города Дмитрий Сивохин.

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По его словам, первая оценка о состоянии несущих конструкций будет дана к вечеру 26 февраля. До этого момента доступ в квартиры для граждан будет ограничен.

«Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», — добавил вице-мэр.

При этом замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов отметил, что дом не был газифицирован, однако недалеко проходит газопровод. На данный момент дом не отключен от тепло‑ и водоснабжения.

Жители многоквартирного дома, в пристрое к которому произошел взрыв, находятся в пункте временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля утром по адресу Мещерский бульвар, 3 произошел взрыв. В результате пострадали три человека, одна из пострадавших госпитализирована.

Обрушение конструкций произошло на площади 200 кв метров. Кроме того, повреждено остекление квартир первого и второго этажей многоэтажного дома — всего около 100 оконных проемов.

Сейчас продолжается разбор завалов силами около 300 сотрудников экстренных служб.

106 человек, включая 18 детей, находятся в пункте временного размещения.