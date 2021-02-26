Баку, , 14:18 — REGNUM В настоящее время Баку и Киев не ведут обсуждения конкретных проектов и предложений в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как отметил Алиев, по его мнению, на данный момент украинский военно-технический комплекс «переживает период своего развития» и азербайджанский — тоже.

«Но, скажу откровенно, что пока каких-то конкретных проектов или предложений ни с украинской стороны, ни с азербайджанской стороны не было. Наверное, для этого еще время не созрело», — добавил он.

При этом азербайджанский лидер уточнил, что у обеих стран есть опыт сотрудничества в данной сфере, которое постепенно прекратилось.

«Это сотрудничество в принципе имеет большую историю, и в первые годы независимости Украина была главным нашим партером в сфере военно-технического сотрудничества, но постепенно это сотрудничество как бы сходило на нет», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он доволен ходом выполнения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного совместно с ним в ноябре минувшего года президентом России Владимиром Путиным и армянским премьер-министром Николом Пашиняном.