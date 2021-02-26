Москва, 26 февраля 2021, 14:13 — REGNUM В Москве за последние сутки госпитализировали с коронавирусной инфекцией 788 человек, сообщили 26 февраля в оперативном штабе столицы.
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«Подтверждено 1 336 новых случаев заражения, госпитализировано 788 человек, скончались 44 пациента», — рассказали в штабе.
Отметим, что накануне столичные медики госпитализировали 734 ковид-пациентов.
Москва, несмотря на общее снижение заболеваемости, продолжает занимать первое место среди регионов РФ по числу новых случаев заражения.