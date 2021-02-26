Уфа, , 14:14 — REGNUM Снег, метель и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба МСЧ по региону.

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Сообщается, что 27 февраля в некоторых районах республики пройдет сильный снег и метель при видимости до 500 метров в секунду. На дорогах могут образоваться гололедица, снежный накат и заносы.

Также в регионе ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду. Ночью столбик термометра может опуститься до — 21 °C, а днем температура воздуха может подняться до отметки — 4 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

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