26 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Среди армянских экспертов есть точка зрения, согласно которой в случае, если США будут продолжать реализацию геополитического проекта «Великий Курдистан», то «армянский вопрос окончательно будет закрыт». По их мнению, в таком случае «лучше поддерживать хорошие отношения с Турцией и попытаться, оттягивая время, посмотреть, что произойдет».

Станислав Тарасов, , 15:05 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Эрбиле состоялось открытие генерального консульства Армении. К этому событию был приурочен двухдневный визит в столицу Иракского Курдистана заместителя министра иностранных дел страны Артака Апитоняна. Его принял премьер-министр автономии Масрур Барзани, который приветствовал открытие генконсульства в контексте «дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях».

Эрбиль. Старый город Jim Gordon

Кстати, в ходе визита Апитонян также открыл в Эрбиле армянский культурный центр. Если оценивать эту ситуацию с общих позиций, то столица Иракского Курдистана давно живет насыщенной дипломатической жизнью, превосходящей во многом даже Багдад. Там в настоящее время действуют 40 иностранных офисов, включая генеральные консульства, почетные консульства, посольства, отделения связи, международные организации и бюро агентств, связанных с ООН. Связано это с тем, что впервые в современной истории Ближнего Востока автономия максимально приблизилась не только к независимости, но и стала оказывать заметное влияние на подъем курдского национально-освободительного движения в других странах, в состав которых входят крупные части этнического Курдистана (Турция, Сирия, Иран). Как ни крути, но курдская проблема уже вписана в различные сценарии будущего возможного геополитического переустройства региона. Соответственно, многие внешние игроки обеспечили свое дипломатическое присутствие в Эрбиле, чтобы «держать руку на пульсе», ведь у них есть своя «курдская политика».

Артак Апитонян (слева) во время визита в Ирак Mofa.gov.iq

Что касается Армении, точнее, армян, то, в отличие от многих других государств и народов, у них общая и очень непростая история с курдами. Достаточно вспомнить, что Севрский договор 1920 года предполагал так называемое «пакетное решение» по созданию Большой Армении и предоставление курдам своей государственности на обломках Османской империи. В этой связи турецкое издание Yeni Safak писало, что «тень Севра продолжает витать над современной Турцией» и «альянс имеющей свою государственность Армении со стремящимися получить такой же статус курдами представляет собой такую «геополитическую смесь», которая при определенных условиях и обстоятельствах может взорвать весь регион». Вот почему, на наш взгляд, президент Армении Серж Саргсян, принявший еще в 2017 году решение об открытии генерального консульства Армении в Эрбиле, воздерживался от такого шага, опасаясь главным образом дополнительных осложнений с Турцией.

Подписание армяно-иракских соглашений Mfa.am

Сейчас, после проигранной Арменией карабахской войны, ситуация изменилась, и в принципе дело идет к восстановлению дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном. Поэтому Турция вряд ли будет воспринимать появление генконсульства Армении в Эрбиле как дестабилизирующий фактор, учитывая нынешнюю очень ограниченную пространственную эволюцию Еревана. В Иракском Курдистане проживает небольшая армянская община. По некоторым данным, в настоящее время в Ираке проживает около 15—16 тысяч армян. Хотя есть и другие сведения. По оценке некоторых экспертов, после оккупации ряда регионов Северного Ирака боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России), после бомбежки военной авиацией США района Дохук, после жесточайшего геноцида езидов из региона массово бежали езиды и христиане — армяне, ассирийцы, халды и другие. И сейчас в Ираке проживает где-то-4—5 тысяч армян, в основном на юге Ирака — в Багдаде и Басре. Но и оттуда их потеснили: часть иракских армян бежала в Европу и Канаду.

Масрур Барзани Gov.krd

Сегодня в Ираке они утратили значительную часть имевшегося экономического и политического влияния. Вопрос риторического свойства: имела ли возможность администрация президента Сержа Саргсяна как-то повлиять на эти процессы? Но фактом остается то, что МИД Армении вообще публично не обсуждал эту проблему, и Еревану сейчас на месте, в том числе в Эрбиле, сложно искать соотечественников, которые могли бы выступать в роли посредников в налаживании торгово-экономического сотрудничества. Другое дело, что сотрудники консульства, во всяком случае на первых порах, будут заниматься анализом информации в «самой нервной точке региона». Почему? Среди армянских экспертов есть точка зрения, согласно которой в случае, если США будут продолжать реализацию геополитического проекта «Великий Курдистан», то «армянский вопрос окончательно будет закрыт». А в таком случае «лучше поддерживать хорошие отношения с Турцией и попытаться, оттягивая время, посмотреть, что произойдет».

Но отметим сам факт усиления дипломатического присутствия Армении в Ираке и будем ждать конвертации этого процесса в ту или иную сторону. Как считает один армянский эксперт, «Армения опоздала с решением открыть генконсульство в Эрбиле как минимум лет на 10—12», вместе с открывшими свои генконсульства там Россией, США и Ираном. А что даст этот шаг сегодня? Посмотрим.