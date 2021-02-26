Москва, , 14:10 — REGNUM Одна из причин того, почему все больше российских бизнесменов предпочитают вести бухгалтерию самостоятельно, заключается в том, что власти упростили налоговое законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ почти каждый второй предприниматель ведет бухгалтерию сам.

«Данная тенденция сложилась не сейчас, а как минимум несколько лет назад, когда крупные банковские структуры стали предлагать различные программы для обработки первичной информации, что в конечном итоге необходимо при составлении отчетности субъектами малого и среднего бизнеса, — сказал Ахмадеев. — Сначала такой подход вызывал у бухгалтеров много критики. Однако со временем цифровые продукты настолько прочно вошли в повседневную практику предпринимателей, что оказались эффективными и простыми в применении».

Этому, как пояснил экономист, есть несколько макроэкономических причин.

«Во-первых, в РФ упростили налоговое законодательство для субъектов малого бизнеса, применяющих спецрежимы. В частности, по УСН декларация стала представляться один раз в год, — сказал Ахмадеев. — Во-вторых, появившийся режим для категории предпринимателей — самозанятых вообще не требует ведения учета, а налоговая служба в текущем режиме отслеживает транзакции и рассчитывает налог к уплате. В-третьих, розничная торговля полностью подключена к режиму прямого взаимодействия с ФНС — контрольно-кассовой технике».

В-четвертых, по словам Ахмадеева, пандемия тоже существенно повлияла на переход к удаленному ведению бизнеса.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» сообщило, что каждый второй бизнесмен в РФ ведет бухгалтерию самостоятельно.