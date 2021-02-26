Киев, , 14:16 — REGNUM Представители запрещённого на Украине телеканала 112.ua обратились в Кассационный административный суд с иском, оспаривающим указа президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.

«25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля 2021 г № 43/2021», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт об указе Зеленского, которым было введено в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении персональных санкций. Ограничения коснулись депутата Верховной рады Украины Тараса Козака, являющегося собственником телеканалов, включая 112.ua.

Напомним, ранее Козак также подал иск в Верховный суд Украины, которым оспаривается указ Зеленского.

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