Брянск, , 14:10 — REGNUM Более одного килограмма растительного наркотика, оружие, боеприпасы и взрывчатку изъяли у двух жителей Навлинского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что ранее не имевший проблем с законом житель района может перевозить наркотики. Мужчину задержали за рулём автомобиля. Во время досмотра у водителя и пассажира полицейские изъяли бумажные свёртки с измельченной растительной массой, а в доме злоумышленника ещё 17 свёртков и два полимерных пакета с высушенным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах находилось наркотическое вещество весом более одного килограмма. По месту жительства пассажира изъято более 20 килограммов взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра, а также предметы, конструктивно схожие с огнестрельным и холодным оружием — по словам мужчины, всё это он нашёл в ходе раскопок на местах боевых действий времён Великой Отечественной войны.

Возбуждены уголовные дела. Владелец незаконного арсенала заключён под стражу.