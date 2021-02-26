Махачкала, 26 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Новый железнодорожный маршрут планируется открыть на Юге России и Северном Кавказе. Он свяжет два курортных региона — Краснодарский край и Дагестан. Об этом сообщил 25 февраля мэр Дербента, государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров.

Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

«Вчера в министерстве туризма Чеченской Республики на встрече с представителями РЖД сообщили о создании нового железнодорожного маршрута, который соединит Сочи, Грозный, Махачкалу и Дербент. Это хорошая новость для нас, так как создается инфраструктура для развития туризма в наших регионах», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось о планах правительства Дагестана создать железнодорожное сообщение из аэропорта Махачкалы до железнодорожной ветки, ведущей в Дербент.