Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 26 февраля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На Ямале произошёл пожар на Юбилейном месторождении. Пострадавших нет. сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО Пожар на Юбилейном месторождении

Сигнал о возгорании на промысле ООО «Газпром добыча Надым» поступил в дежурную часть 26 января в 11:12 (09:12 мск). В тушении пожара задействованы 21 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Возгорание зафиксировано на установке комплексной подготовки газа. Добыча временно приостановлена. Причины и последствия пожара устанавливаются.