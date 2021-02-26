Москва, , 14:23 — REGNUM Российская сторона будет добиваться от ФРГ прояснения ситуации вокруг бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Бергера, высланного властями США. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 26 февраля на брифинге.

Она отметила, что власти Германии выплачивали проживавшему в США Бергеру пенсию, в том числе с учётом его службы в годы войны. После прибытия в Германию Бергера допросили, но не арестовали. Местные СМИ сообщили, что прокуратура прекратила дело против бывшего нациста за отсутствием доказательств вины.

«Со своей стороны намерены добиваться от германских властей прояснения ситуации относительно Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений», — заявила Захарова.

Зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности, это принципиальная позиция России, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германию из США доставили 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй Мировой войны служил охранником одного из нацистских концлагерей «Нойенгамме». Германские власти инкриминировали Бергеру пособничество убийству, дело вела прокуратура города Целле в Нижней Саксонии.

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