Кострома, , 14:12 — REGNUM Бывший мэр Костромы Ирина Переверзева заняла должность советника в посольстве России в одном из государств Евросоюза. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

Ирина Переверзева © Фото с личной страницы в Facebook

Она будет руководить работой Центра российской культуры и отвечать за развитие культурных связей с нашей страной. Конкретное место работы Переверзева пока не разглашает, но уточняет, что прилетит на новое место жительства 5 марта.

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