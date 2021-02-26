Экс-мэр Костромы будет работать в посольстве России в одной из стран
Кострома, 26 февраля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Бывший мэр Костромы Ирина Переверзева заняла должность советника в посольстве России в одном из государств Евросоюза. Об этом сообщает «Kostroma.Today».
Она будет руководить работой Центра российской культуры и отвечать за развитие культурных связей с нашей страной. Конкретное место работы Переверзева пока не разглашает, но уточняет, что прилетит на новое место жительства 5 марта.
Справка: Ирина Переверзева родилась 7 апреля 1962 года в Костроме, в 2002 году окончила Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Была мэром Костромы с 2003 по 2008 года, входила в состав российской делегации для участия в конгрессе местных и региональных властей Европы. После работы на посту мэра на протяжении 10 лет работала консулом Генерального консульства России в Алма-Ате и заместителем руководителя Представительства Россотрудничества в Казахстане. Свободно владеет английским, французским, итальянским языками.