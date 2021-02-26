Кострома, 26 февраля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Бывший мэр Костромы Ирина Переверзева заняла должность советника в посольстве России в одном из государств Евросоюза. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

Фото с личной страницы в Facebook Ирина Переверзева

Она будет руководить работой Центра российской культуры и отвечать за развитие культурных связей с нашей страной. Конкретное место работы Переверзева пока не разглашает, но уточняет, что прилетит на новое место жительства 5 марта.