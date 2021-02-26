Бухарест, , 13:56 — REGNUM Внеся свой вклад в разгром нацистской Германии, румыны отчасти спасли своё историческое лицо, но сейчас они не хотят больше помнить о былом братстве по оружию с нашей страной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 февраля, комментируя решение совета 2 района Бухареста.

Как сообщалось ранее, депутаты районного совета обратились к Генеральному совету муниципалитета Бухареста с предложением изменить название городского парка. Вместо «Парка Толбухина» (в честь советского маршала) его предложено назвать «Садом торговцев шелком».

« Мне не странно, что румыны хотят переименовать один из парков Бухареста, названный в честь советского маршала: в конце концов, в Великой Отечественной войне они долгие годы были нашими врагами. Здесь я не имею в виду, конечно, румынских коммунистов, подпольщиков, которые с 1930-х годов вместе с Советским Союзом боролись с германским нацизмом и его местными румынскими коллаборационистами. Что же до кульбита, который осуществила в августе 1944 года румынская верхушка, присоединившись к войне СССР с Третьим рейхом, то он был для неё явно вынужденным ходом.

Внеся свой вклад в разгром нацистской Германии, румыны отчасти спасли своё историческое лицо, но сейчас они не хотят больше помнить о былом братстве по оружию с нашей страной. Зачем же насильно заставлять их «испытывать благодарность», если её нет? Это всё равно что, по Библии, «метать свой жемчуг перед свиньями». Тем более что сегодня Румыния, страна НАТО, — вновь наш враг.

Сотрудничество между Россией и Румынией в области ухода за воинскими захоронениями должно, конечно, продолжаться, букве соответствующих соглашений мы должны следовать, но дух уже давно не может быть тем, что был тогда, когда парк в Будапеште получал имя его освободителя. Румыны не хотят помнить освободителей, а мы всегда будем помнить оккупантов: они принесли много горя советским людям.