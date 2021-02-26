Москва, , 13:56 — REGNUM Россия выступает за становление Афганистана независимым и нейтральным государством. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Мы последовательно выступаем за становление Исламской республики Афганистан в качестве мирного, независимого, нейтрального государства, свободного от терроризма и наркотиков», — заявил Лавров.

В рамках переговоров стороны обсудили двухсторонние отношения, в том числе торгово-экономическую составляющую.

Лавров отметил, что в ходе переговоров было решено наметить очередное заседание межправительственной комиссии.