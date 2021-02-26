Москва, , 13:56 — REGNUM Соцсеть Twitter стремительно превращается в инструмент диктата западных стран, заявила 26 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что вероятность блокировки микроблог-сервиса Twitter в России составляет 80−85%.

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