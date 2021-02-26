Москва, , 13:55 — REGNUM Андрей Борисенко покидает отряд космонавтов. Об этом сообщается на Центре подготовки космонавтов.

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«Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» и освобождён от должности инструктора-космонавта-испытателя — начальника группы космонавтов отряда космонавтов», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии. 26 февраля станет последним рабочим днём Борисенко в ЦПК. При этом отмечается, что совсем из космической отрасли он уходить не планирует, а решил продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий.

Напомним, 110-й космонавт России и 519 космонавт мира Андрей Борисенко начал свою карьеру в ЦПК в 2003 году. За это время он выполнил два космических полёта, в одном из которых был командиром длительной экспедиции. Общая продолжительность его полетов составила 337 суток.