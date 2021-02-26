Сеул, , 13:56 — REGNUM В январе 2021 года средняя ставка по кредитам в банках Южной Кореи составила 2,72% годовых, что на 0,02% ниже, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Средняя ставка по банковским депозитам также сократилась на 0,03% и составила 0,87% годовых.

Кредитный спред, или разница между ставками по кредитам и депозитам, который является индикатором прибыльности банков от кредитования, составил 1,85%, что на 0,01% выше, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Кореи сохранил учётную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% на фоне повышенной экономической неопределённости в связи с новой волной пандемии COVID-19 во всём мире.

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