Брянск, , 13:54 — REGNUM Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте снизят в Брянске. Акция будет действовать четыре месяца, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе городской администрации.

Пониженный тариф установят для владельцев банковских карт «Мир». При оплате проезда такой картой с 1 марта по 1 июля одна поездка в автобусе будет стоить 16 рублей, в троллейбусе — 14 рублей

При наличном расчёте или оплате проезда банковскими картами других платёжных систем стоимость поездки останется прежней.