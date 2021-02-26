Вашингтон, , 13:54 — REGNUM В сети появились патентные снимки нового спортивного купе Divergent, детали которого будут напечатаны на 3D-принтере. Изображения размещены на портале AutoWeek.

Новое спортивное купе Divergent AutoWeek

Впервые первый автомобиль от компании Divergent Microfactories, которая теперь называется American Divergent, был представлен в 2015 году. Спорткар получил название Blade. Мощность его двигателя составляла 700 л. с. Кузов модели был напечатан на 3D-принтере. А весил автомобиль 630 кг.

По поводу новой модели пока нет почти никакой информации. Возможно, что она будет выпущена в одном экземпляре, поскольку ее предшественник Blade так и не стал серийным автомобилем.

Отмечается, что в 2020 году компания American Divergent была вынуждена сократить 100 человек.

Ранее стало известно, что израильская компания создала первый в мире «безубойный стейк» при помощи 3D-принтера.

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