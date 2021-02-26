Новосибирск, , 13:52 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Дело было возбуждено после убийства заместителя директора сельской школы.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с разбоем»)», — сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, ночью 9 июля 2020 года подросток, находясь в наркотическом опьянении, залез через приоткрытое окно в квартиру одного из домов в п. Смоленский. Там он был застигнут хозяйкой. Обвиняемый взял нож и нанёс ей не менее 20 ударов, от которых женщина скончалась на месте. Обвиняемый же забрал из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей и скрылся.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.