Кишинёв, , 13:51 — REGNUM Представители администрации президента Молдавии Майи Санду давят на медиков госучреждений и требуют, чтобы те отказали в регистрации российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Такое заявление сделал глава «Партии социалистов» Игорь Додон 26 февраля на своем канале в видеохостинге Youtube.

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«Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована, — заявил Додон. — Не играйте с этим. Это — здоровье людей».

Лидер «социалистов» заявил, что выступает за регистрацию вакцин от COVID-19 от всех производителей, чтобы жители Молдавии могли выбирать.

Напомним, Санду ранее заявила, что американские производители вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer якобы намеренно затягивают поставки препарата в Молдавию.

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