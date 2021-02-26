Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:49 — REGNUM Двадцать две грузовые цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Улпан в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.

Авария произошла 26 февраля в 11:55 (9:55 мск). Всего в составе находилось 43 вагона общим весом 3704 тонны. Из 22 сошедших с рельсов вагонов опрокинулись 13. Повреждено 150 метров железнодорожного полотна.

По данным МЧС, в результате аварии никто не пострадал. Из-за схода вагонов с рельсов произошла задержка пассажирского поезда сообщением Атырау — Алма-Ата. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

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