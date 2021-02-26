Ереван, 26 февраля 2021, 13:49 — REGNUM Форум Армянских Ассоциаций Европы (ФААЕ), Эчмиадзинский монастырь и Венский Клуб — Панъевропейский центр политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира (ПАНАП) организуют 3-го и 4-го марта веб-симпозиум «Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий».
Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий привлекает внимание различных ученых с XIX века. В СССР исследования на данную тему проводились углублённо и корректно, несмотря на некоторые идеологические ограничения.
Ныне, когда политические и националистические тенденции в регионе привели к пропаганде фальсификаций, христианские памятники оказались под угрозой уничтожения, либо изъятия из культурного наследия коренных народов, традиционно исповедующих христианство. Цель этой конференции — актуализировать проблему в научном и общественном форматах с тем, чтобы привлечь к ним внимание профильных международных организаций.
Основными темами мероприятия являются:
- Фальсификация истории Кавказской Албании.
- Охрана христианских памятников в регионе Армянского нагорья и прилегающих территориях.
Участие в мероприятии принимают выдающиеся деятели церкви, науки и политики, среди которых:
- Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II;
- Проф. Др. Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа (Россия);
- Баронесса Кокс Квинсберийская — член и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, социолог и известный правозащитник (СК);
- Достопочтенный и досточтимый Лорд Джордж Леонард Кэри из Клифтона — бывший Архиепископ Кентерберийский (СК);
- Достопочтенный Лорд Маркиз Рединг (СК);
- Высокопреосвященный епископ Проф. Др. Патрик Сукхдео — международный директор «Фонда Варнава» (СК);
- Епископ Тиран Петросян — Патриарший легат Армянской Апостольской церкви в Центральной Европе и Скандинавии (Австрия);
- Каринэ Геворгян — политолог, востоковед (Россия), и другие.
Председателями мероприятия являются:
- Проф. Др. Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа (Россия)
- Др. Ашот Григорян — президент Форума Армянских Ассоциаций Европы и сопредседатель Венского клуба (Словакия)
В результате работы форума:
- Будет избран комитет для подведения итогов симпозиума и подготовке заключительных документов.
- Будет подготовлено заключение о фальсификации истории и уничтожении христианских памятников на указанной территории и передано в международные организации, такие как ООН, Юнеско, Совет Европы и другие.
- Результаты симпозиума будут использованы при подготовке мероприятий, направленных против уничтожения христианских памятников Ближнего и Среднего Востока и для привлечения к ответственности виновников этих варварских преступлений.
- Впервые будет представлена юридическая основа понятия «культурного геноцида», для привлечения к ответственности лиц совершавших и совершивших его.