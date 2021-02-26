Ереван, , 13:49 — REGNUM Форум Армянских Ассоциаций Европы (ФААЕ), Эчмиадзинский монастырь и Венский Клуб — Панъевропейский центр политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира (ПАНАП) организуют 3-го и 4-го марта веб-симпозиум «Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий».

Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий привлекает внимание различных ученых с XIX века. В СССР исследования на данную тему проводились углублённо и корректно, несмотря на некоторые идеологические ограничения.

Ныне, когда политические и националистические тенденции в регионе привели к пропаганде фальсификаций, христианские памятники оказались под угрозой уничтожения, либо изъятия из культурного наследия коренных народов, традиционно исповедующих христианство. Цель этой конференции — актуализировать проблему в научном и общественном форматах с тем, чтобы привлечь к ним внимание профильных международных организаций.

Основными темами мероприятия являются:

Фальсификация истории Кавказской Албании.

Охрана христианских памятников в регионе Армянского нагорья и прилегающих территориях.

Участие в мероприятии принимают выдающиеся деятели церкви, науки и политики, среди которых:

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II;

Проф. Др. Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа (Россия);

Баронесса Кокс Квинсберийская — член и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, социолог и известный правозащитник (СК);

Достопочтенный и досточтимый Лорд Джордж Леонард Кэри из Клифтона — бывший Архиепископ Кентерберийский (СК);

Достопочтенный Лорд Маркиз Рединг (СК);

Высокопреосвященный епископ Проф. Др. Патрик Сукхдео — международный директор «Фонда Варнава» (СК);

Епископ Тиран Петросян — Патриарший легат Армянской Апостольской церкви в Центральной Европе и Скандинавии (Австрия);

Каринэ Геворгян — политолог, востоковед (Россия), и другие.

Председателями мероприятия являются:

Проф. Др. Михаил Пиотровский — генеральный директор Государственного Эрмитажа (Россия)

Др. Ашот Григорян — президент Форума Армянских Ассоциаций Европы и сопредседатель Венского клуба (Словакия)

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