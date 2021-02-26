Ереван, , 13:48 — REGNUM Армянский шахматист Левон Аронян решил выступать за США. Об этом 26 февраля он написал в Facebook.

США

По словам Ароняна, одной из причин этого решения стало безразличие нынешнего правительства Армении во главе с Николом Пашиняном к шахматам.

«Прошлый год был слишком тяжелым для всех нас: эпидемия, война, в моем случае также личные невзгоды и абсолютное безразличие государства к армянским шахматам», — написал Аронян.

Он добавил, что перед ним встал выбор: бросить дело жизни или «переехать туда, где меня ценили».

В настоящее время 38-летний Аронян занимает шестое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Предыдущий президент Армении Серж Саргсян, свергнутый Николом Пашиняном, уделял особое внимание поддержке и пропаганде шахмат в Армении.

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