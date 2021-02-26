Ставрополь, , 13:48 — REGNUM В Ставропольском крае ФСБ вскрыла коррупционное преступление, в совершении которого подозреваются четверо преподавателей Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. Злоумышленники зарабатывали на получении взяток от студентов, сообщили 26 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Во взятках и в посредничестве при их получении подозревают декана факультета заочной формы обучения, доцента кафедры педагогики и психологии гуманитарного факультета и двоих доцентов кафедры профессионального обучения.

Оперативно-следственными мероприятиями установлено, что летом 2020 года они получили от двоих студентов взятки за защиту дипломов. Общая сумма взяток составила 66 тыс. рублей. Следствие по делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в этом же вузе попались на взятках на общую сумму 165 тысяч рублей профессор кафедры педагогики и психологии, доцент кафедры профессионального обучения и специалист по работе с молодежью.

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