Киев, 26 февраля 2021, 13:50 — REGNUM В результате проведённых исследований, на Украине не выявлены новые штаммы коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 26 февраля во время брифинга.
Чиновник рассказал, что сами исследования проводились в немецкой клинике Charite.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что у семи человек, привитых от COVID-19 на Украине, проявились незначительные негативные последствия вакцинации.
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