Киев, , 13:50 — REGNUM В результате проведённых исследований, на Украине не выявлены новые штаммы коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 26 февраля во время брифинга.

«Секвенирование генома коронавируса, циркулирующего на территории Украины, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций», — сообщил он.

Чиновник рассказал, что сами исследования проводились в немецкой клинике Charite.

«На следующей неделе мы ожидаем результаты проведённого внутри страны секвенирования, будут исследованы образцы тяжелобольных в Ивано-Франковской области», — добавил главный санитарный врач Украины.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что у семи человек, привитых от COVID-19 на Украине, проявились незначительные негативные последствия вакцинации.

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