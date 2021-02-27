Москва, 27 февраля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. После введения российским правительством режима ограничения цен на внутреннем рынке часть экспертов объявила снижение производства сахара и растительного масла «ответными действиями обиженного бизнеса». О том, правомерен ли такой вывод, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сахар

Если утверждение об «ответном» характере сокращения производства продовольствия окажутся правдой, то у тех бизнес-мудрецов, которые решили так поискать прибыль, могут возникнуть серьезнейшие проблемы. Потому что никому не позволено играть со стабильностью страны ради своей прибыли. Тем более что все эти игры вокруг цен и разговоры о «возмездии» подозрительно совпали с попытками заново накачать сдувшийся протест «против всего плохого» под соусом вызволения из тюрьмы справедливо туда посаженного блогера Алексея Навального.

И все-таки, стоит повнимательнее присмотреться к тому, что творилось в последнее время на мировом рынке с тем же сахаром. Ведь именно мировой конъюнктурой объясняют свое неудовольствие недостаточно патриотичные торговцы. Так существуют ли объективные причины роста цен, или это чья-то грязная спекуляция? Читайте статью Галины Смирновой «Сахарные короли» сужают рынок: при чем тут регулирование цен?»