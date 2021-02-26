Минск, , 13:46 — REGNUM Правительству Белоруссии следует исправить ситуацию, возникшую из-за нарушений взятых на себя международных обязательств, касающихся арестов детей и содержания под стражей граждан, в том числе женщин. Об этом сказано в опубликованном 25 февраля докладе для 46-й сессии Совета ООН по правам человека, который представила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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«Что касается условий содержания под стражей, Верховный комиссар рекомендует правительству: (а) принять эффективные меры по устранению переполненности мест содержания под стражей, в том числе путем использования альтернативных мер, не связанных с тюремным заключением, и принятия немедленных мер с учётом пандемии COVID-19 в соответствии с международными рекомендациями; b) привести положения, касающиеся условий содержания под стражей, в соответствие с международными стандартами, включая Правила Нельсона Манделы (the Nelson Mandela Rules) и Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключёнными, а также мер, не связанных с лишением свободы, для женщин-правонарушителей, с учётом конкретных потребностей женщин и мужчин», — сказано в пункте 83 доклада.

В документе также обращено внимание на задержания детей. Таковое, по мнению Бачерет, «должно использоваться в качестве крайней меры», и правительству Белоруссии следует привести свою правоприменительную практику в соответствие с нормами ООН о защите прав лишённых свободы несовершеннолетних.

Кроме того, официальному Минске надлежит «выполнить соответствующие рекомендации, сделанные Комитетом по правам ребенка, сказано в докладе верховного комиссара ООН по правам человека.