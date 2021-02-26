Москва, , 13:46 — REGNUM На Лубянской площади нужно оставить пустоту, которая воцарилась там после сноса памятника Феликсу Дзержинскому и ярко отражает положение дел в идейной области в современной России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 февраля.

Как сообщалось ранее, «выборы» начались 25 февраля. Пользователи портала «Активный гражданин» могут выбирать из двух вариантов: вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому или установить там монумент Александру Невскому.

Читайте также: Раскол: Невский опережает Дзержинского в голосовании по памятнику на 2%

« Голосование по поводу памятников на Лубянской площади сопровождается ложью. Уже только по этой причине опираться на его результаты при принятии решения относительно облика этой части цент р а Москвы нельзя.

Что я имею в виду под ложью? Посмотрите, как сформулированы вопросы: «Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому?» Памятника Александру Невскому на Лубянской площади никогда не было, но памятник Феликсу Дзержинскому стоял и был в перестроечном угаре разрушен вандалами в августе 1991 года. Согласитесь, это разные вещи.

Цифры опроса (сужу по «Активному гражданину») говорят о том, что мнения голосующих москвичей делятся примерно поровну. Это странно, поскольку веских аргументов в пользу установки памятника Александру Невскому именно на этой московской площади нет. Тем не менее, будем считать, что цифры близки к реальности. В любом случае, необходимо помнить, что, как и всякое электронное голосование, данное голосование является дискриминационным по отношению к большому числу российских граждан, не имеющих возможностей пользоваться интернетом. Между тем, это ветераны труда, люди, прожившие большую и полезную жизнь, и их мнение в таких вопросах должно учитываться обязательно.

Одним словом, всё говорит за то, чтобы оставить пока на Лубянской площади ту пустоту, которая воцарилась там после сноса памятника Дзержинскому и ярко отражает истинное положение дел в идейной области в современной России.

Для этого, однако, противники историко-культурного вандализма, совершённого по отношению и к памятнику авторства великого Вучетича, и к самой фигуре Феликса Дзержинского, чьи заслуги в создании советского проекта понятны и непререкаемы, должны ещё очень настойчиво побороться за правду. В столице нашей родины не должен взять верх очередной начётнический псевдоидеологический проект!