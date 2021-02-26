Казань, , 14:17 — REGNUM В течении ближайших двух дней в Татарию поступит очередная партия вакцины от коронавируса. О поставке около 13 тыс. доз вакцины «Спутника V» сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

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Он отметил, что ожидается около 13 тыс. доз вакцины в ближайшие пару дней. «Это будет очередная плановая поставка», — уточнил Лопушов.

В республике продолжают наращивать темпы ввода новых прививочных пунктов от COVID-19. В настоящее время их насчитывается уже 153, добавил спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в середине февраля в Татарии работали 103 пункта вакцинации против коронавирусной инфекции. Глава РТ Рустам Минниханов заявил, что планируется довести их число до 250.

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