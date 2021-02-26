Вологда, , 13:43 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области выявили 171 случай COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 38 932 пациенту. Большая часть из них — 35 367 человек — уже выздоровели.

За сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 793 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 24 тысяч человек. В их числе — губернатор региона Олег Кувшинников.